Senát odmítne povinné kvóty na české potraviny

Obchod v pražských Stodůlkách prodává zhruba polovinu potravin z Česka. Už od příštího ledna to mělo být 55 procent, do roku 2028 pak dokonce 73 procent. Povinné kvóty měly platit pro všechny obchody, které mají víc než 400 metrů čtverečních.

Zdražení potravin

V horní parlamentní komoře odmítají povinné kvóty na potraviny hned tři nejsilnější senátorské kluby, které mají jasnou ústavní většinu. Obávají se například toho, že by kvóty zdražily potraviny v obchodech.

„České zemědělství není schopno produkovat potraviny ve stanovených výších, znamenalo by to zvýšení cen, omezení nabídky pro spotřebitele,“ vysvětlil předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra.

Podle místopředsedy Senátu Jana Horníka (STAN) by kvóty odporovaly evropskému nařízení. Šéfka senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí Šárka Jelínková se domnívá, že by to velmi omezilo sortiment i nabídku zboží. „ Nechceme se vracet o nějaká desetiletí zpátky,“ řekla.

Sněmovna tak bude muset o povinných kvótách jednat znovu. Poprvé schválili poslanci ve sněmovně kvóty na potraviny letos 20. ledna. Pro tehdy hlasovali zákonodárci SPD, komunistů, ČSSD a také hnutí ANO.

ANO ani ČSSD kvóty nepodpoří

A právě hnutí ANO a ČSSD teď změnily názor a podpoří senátní verzi zákona, tedy bez povinných kvót, ale s pasážemi zakazujícími dvojí kvalitu potravin, tedy prodej výrobků, které mají v rámci EU stejný obal, ale jiné složení.

„V době pandemie je pravidelně někdo v karanténě a těch 101 hlasů asi nejsme schopni zajistit. A v takovém případě, protože se první hlasuje o senátní verzi, budeme hlasovat pro tu senátní,“ upřesnil předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO).

„Dohodli jsme se, že pokud Senát učiní, co je očekáváno, podpoříme senátní verzi,“ doplnil vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček.

Šéf poslanců opozičního hnutí SPD Radim Fiala si myslí, že je to velká škoda. „Producenti hlavně ze Západu nás budou vytlačovat z vlastního trhu a doplatí na to jak český spotřebitel, tak český zemědělec, tak česká krajina,“ uzavřel.

Poslanci by měli novelu zákona o potravinách znovu projednat v dubnu.