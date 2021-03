Na horách na severu země můžou přibýt desítky centimetrů sněhu, meteorologové varují před komplikacemi v dopravě

Sněžit by mělo během úterý dále, a to vydatně a po celý den, především právě na severních horách. V některých lokalitách už od pondělního večera přibylo patnáct centimetrů nového sněhu. „Týká se to Jizerských hor a také Krkonoš, v Krušných horách je to o něco méně,“ upřesnila meteoroložka ČT Tobolová.

V platnosti je také kvůli očekávanému vydatnému sněžení na severu výstraha, počasí tak může komplikovat situaci pro řidiče. Silničáři proto preventivně už uzavřeli pro nákladní dopravu nad tři a půl tuny silnici z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Dopravní komplikace však po ránu podle redaktorky hlášené nebyly. „Policisté se ale shodují na tom, že to může být způsobené tím, že se v noci nesmí cestovat a přejíždět hranice okresů,“ uvedla s tím, že zákaz zatím zhruba od půl osmé ráno nerespektovali asi dva nebo tři polští řidiči.

Teploty pod nulou

Ochlazování, které dorazilo do Česka od severozápadu, se projevuje především v horských oblastech, kde je všude pod nulou. Nejméně je v Beskydech, kde se teplota pohybuje do minus pěti stupňů a podobné je to i na hřebenech v Krkonoších, o něco tepleji je naopak v Krušných horách.

Během dne se očekává v polohách pod 400 metrů většinou déšť se sněhem nebo déšt, nad 400 metrů by to ale mělo být většinou sněžení. Počasí však bude jako celek velmi proměnlivé. „Chvilkově může v některých regionech vysvitnout slunce a vzápětí přijde sněhová přeháňka, možná i chumelenice, na severních horách by se mělo jednat o vytrvalejší sněžení,“ doplnila Tobolová.

Během dne bude teplota většinou mezi dvěmi až šesti stupni, na Moravě až osm, ale bude foukat čerstvý vítr, v nárazech může mít i přes padesát kilometrů za hodinu a pocitová teplota tak bude nižší než reálná.

Výrazné ochlazení se očekává i v průběhu velikonočních svátků. Teplejšího počasí se tak Česko zřejmě dočká až v půlce dubna, kdy by se teploty mohly přiblížit k patnácti stupňům Celsia.

Nejvíce sněhu čekají Krkonoše a Jeseníky

Podle odhadu by do středečního poledne mělo nasněžit nejvíce v Krkonoších, kde se může objevit třicet až čtyřicet centimetrů nového sněhu, což může zvýšit také lavinové nebezpečí. V Jeseníkách má pak napadnout zhruba 25–30 centimetrů a o něco méně v Krušných horách a Beskydech, kde to bude kolem 20–25 centimetrů nového sněhu.

#Vystraha na novou sněhovou pokrývku od úterý 16.03.2021 00:00 do středy 17.03.2021 12:00.

Nová sněhová pokrývka na horách (nad 800 m) více než 25 cm/24hod. Více na https://t.co/9oZF1ZOqIm, nebo v mobilní aplikaci ČHMÚ. pic.twitter.com/3R2eTm5HCC — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) March 15, 2021

„V Jeseníkách od půlnoci připadlo pět centimetrů sněhu, to hlavní je však ještě jenom čeká. Do čtrvrtka by právě v Jeseníkách mohlo napadnout i přes půl metru sněhu,“ řekl z Červenohorského sedla redaktor ČT Marek Slavík. Nejvíce by zde mělo sněžit v noci z úterý na středu, připadnout by mohlo do třiceti centimetrů.

„Řidiči by neměli podceňovat zimní výbavu. Rozhodně by měli mít zimní pneumatiky, případně také řetězy. V tuto chvíli je ale situace klidná, silničáři stíhají všechny hlavní silniční tahy udržovat,“ dodal Slavík kolem desáté hodiny dopoledne.