Chronicky nemocní pacienti se mohou očkovat u praktických lékařů. Těm ale chybí vakcíny

To další 64letý pacient Ladislav Šembera s chronickým onemocněním ledvin možnost dostat vakcínu v centru, kde se léčí, nemá. Dochází na dialýzu, ovšem do soukromého střediska, které nemá možnost očkovat jako jiné velké nemocnice. „Na to jsem asi spoléhal nejvíc, přišlo mi to organizačně nejjednodušší,“ svěřil se pacient.

Zařízení tak musí spolupracovat s místy, kde už vakcíny aplikují. „Některé pacienty nám už naočkoval IKEM, někde máme příslib, že při dostatku vakcín tam bude naočkován určitý počet pacientů,“ popsal nefrolog a vedoucí dialyzačního centra B-Braun Vladimír Vojanec.