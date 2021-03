Cestou k otevření škol je zejména rychlé očkování učitelů, shodli se Valachová, Bek i Vondrák

Očkování pomohlo domovům seniorů, mohlo by pomoci i ve školství, soudí Vondrák. Pokud by postupovalo rychle, mohlo by se podle něj ještě v letošním školním roce podařit dotáhnout výuku do konce, aspoň u těch nejpotřebnějších ročníků. „Očkování je absolutní nutnost,“ uvedl hejtman. Dále je důležité využívání respirátorů a pravidelné testování dětí.

Valachová by dávala prioritu proočkování zejména učitelů mateřských a základních škol, neinvazivnímu testování dětí, výuce v menších skupinách a rotacím ve školách. Věří, že v dubnu by se mohly školy otevřít pro menší děti. Další prioritou je rychlé znovuobnovení praktické výuky ve školách.

Také Bek doufá, že očkování bude rychle postupovat a epidemická situace se zlepší. Jinak by podle něho bylo nutné určité „pootevření“ ve školství vyvážit jinými opatřeními.

Poslankyně Valachová zkritizovala ministerstvo, že chybí jasný plán pro školství, co dělat, až se situace vrátí do normálu, i jaké varianty nyní přicházejí do úvahy. Naopak představitel opozice, senátor Bek, uvedl, že predikce na dva tři měsíce nyní není možná vzhledem k vývoji epidemické situace. Hejtman Vondrák pak řekl, že uzavření škol bylo oprávněné.