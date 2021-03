Stovka komunálních politiků žaluje stát kvůli přístupným informacím o jejich majetku

Podle zákona o střetu zájmů museli veřejní funkcionáři zveřejňovat veškerý majetek. „Zajímavé na tom je, že dochází i k nahlašování majetku jejich blízkých osob, to znamená například v rámci společného jmění manželů nebo jsou tam uváděny údaje o jejich věřitelích nebo dlužnících,“ přiblížil advokát Karel Dvořák.

Informace se objevily ve veřejném registru. Přístup do něj měl kdokoliv. Údaje byly dostupné od září 2017 do loňského listopadu. O vypnutí registru rozhodl Ústavní soud. I přesto ale asi stovka politiků podávala žaloby. „Oni uplatňují proti státu, konkrétně proti ministerstvu spravedlnosti, náhradu nemajetkové újmy, která jim vznikla tím, že byly protiústavně zveřejňovány jejich soukromé údaje, v centrálním registru oznámení. My požadujeme omluvu a peněžitou satisfakci,“ uvedl Dvořák.

Mezi těmito politiky je i starosta obce Kamýk nad Vltavou Petr Halada (STAN). Zároveň je učitelem na místní základní škole. „Bohužel mi zemřel táta, takže jsem po něm zdědil pole a některé nemovitosti. A to je přesně ono. Když se někdo do toho portfolia podívá, zjistí – on má najednou obrovské pole, on má nemovitost, on si koupil, a kde na to vzal. Ale už nikdo nezjistí a nikdo si k tomu nepřičte, že je to vlastně dědictví,“ nastínil Halada.

Registr ministerstvo vypnulo týden po verdiktu soudu

Sdružení místních samospráv požádalo resort spravedlnosti, aby registr vypnul ihned po verdiktu nejvyšší instance – podle něj se tak stalo asi za týden. „Ministerstvo spravedlnosti ještě čekalo na judikaturu Nejvyššího správního soudu, a jakmile jsme ji měli a jak jsme se s ní seznámili, omezili jsme centrální registr oznámení,“ vysvětlil mluvčí resortu Vladimír Řepka.

I přesto se ale na úřad obrátilo s požadavkem odškodného několik desítek komunálních politiků. „My jsme již řešili žádosti u nás na ministerstvu spravedlnosti. Těm jsme nevyhověli, ještě ale samozřejmě nemáme vyřízené všechny. Nevyhověli jsme jim z toho názoru, že se nejedná o škodu způsobenou nesprávným úředním postupem,“ dodal Řepka.

Žaloby bude nyní řešit Obvodní soud pro Prahu 2. „Některé žaloby byly vyřízeny usnesením o postoupení Městskému soudu v Praze, některé jsou s odvoláním zaslány na městský soud, některé se již s rozhodnutím městského soudu vrátily s tím, že věc se nepostupuje a zůstává u našeho soudu. V žádné věci zatím není nařízeno ústní jednání,“ informovala mluvčí soudu Marcela Pröllerová.

Zákon o střetu zájmů nyní řeší i sněmovna. Na schválení čeká poslanecký návrh, který počítá s tím, že by z této povinnosti byli vyjmuti třeba neuvolnění politici. To ale odmítá vláda, která dala novele negativní stanovisko, a tak není vůbec jasné, jestli změna do konce volebního období projde.