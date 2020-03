Komunální politici musejí dál přiznávat majetek. Ústavní soud ale zrušil neomezené nahlížení do registru

Komunální politici, včetně neuvolněných funkcionářů, musí dál podávat majetková přiznání. Rozhodl o tom Ústavní soud, který ale zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru oznámení. Podle soudců postačí zpřístupňovat údaje z registru jen na základě žádosti, současná úprava porušuje právo na soukromí veřejných funkcionářů. Nález vstoupí v platnost na konci letošního roku, politici by měli do té doby přijmout novou právní úpravu.