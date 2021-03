Nasněžilo, sypače se vrátily na silnice. Policie bude hlídat příjezdové cesty do hor

Noc na pátek byla deštivá, ale postupně déšť přecházel na většině území ve sněžení. Nejchladněji bylo na horách na severu republiky, v Krkonoších a Hrubém Jeseníku se nejnižší teploty pohybovaly po minus šesti stupni Celsia, ale mrzlo nebo jen těsně nad nulou bylo i na mnoha dalších místech, i níže položených. Výrazně nad nulou zůstaly celou noc teploty pouze na jižní Moravě. Ráno se proto řidiči a s nimi silničáři v mnoha regionech potýkali s kluzkými silnicemi.

Na slabou vrstvu sněhu, která pokryla i silnice první třídy, upozornili ráno řidiče silničáři v hornatých oblastech Libereckého kraje – na Jablonecku a Semilsku. Podobné to bylo v Pardubickém kraji, řidiči by měli být opatrní zvláště v okolí Hlinska, Lanškrouna, Poličky i v oblasti Skutče a v Železných horách.

Kluzké silnice jsou i v sousedním Kraji Vysočina. „Ráno začalo z deště sněžit, takže vyrazily hlavně solné posypové mechanismy, protože inert ještě neměl smysl. Teplota povrchu se tak nějak držela, takže to zatím taje. Uvidíme, co to udělá později, ještě má sněžit a teplota už klesá,“ upozornil dispečer krajské správy a údržby silnic Aleš Hubený.

V Jihočeském kraji vyjelo do terénu přes 80 sypačů. „Silnice jsou mokré, vlhké, padají sněhové nebo smíšené přeháňky, venku je 81 sypačů plus tři traktory, jak bude sněžit dál, budou jezdit další. Všechno je sjízdné, viditelnost je zhoršená kvůli sněhovým přeháňkám,“ řekla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Soňa Abrahamová.

I v Beskydech jsou zasněžené silnice, kdo míří do hor, neměl by podle silničářů vyrazit bez zimní výbavy.

Stala se i smrtelná nehoda – srážku s nákladním vozem nepřežil řidič osobního auta na silnici I/4 u Vimperka. „Řidič Audi, ročník 1979, jel velmi rychle, vjel do protisměru, pod nákladní auto. Zemřel. Na místě jsou tři centimetry mokrého sněhu,“ řekl policejní mluvčí Milan Bajcura.