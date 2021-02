Česko se na tři týdny zastaví. Platí omezení pohybu i zavření škol

Přehled opatření od 1. března

Mohu měnit místo pobytu?

Ne. Lidé si podle nařízení musejí vybrat jedno místo, na kterém budou od pondělí v následujících třech týdnech pobývat. To znamená, že pokud by se například vydali nejpozději v den účinnosti opatření na chatu, bude nutné tam následně celou dobu zůstat. Mezi městskými částmi platí stejná pravidla jako v rámci jednoho okresu. Kdo bydlí jinde, než má psáno v občanském průkazu, by měl podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mít připravený dokument, který to prokáže, jako je například nájemní smlouva. Mohu opustit okres?

Ano, ale je třeba mít konkrétní důvod a ten doložit. Pro cesty do práce mimo okres bude potřeba například potvrzení zaměstnavatele, pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres pak čestné prohlášení nebo formulář s místem, časem a cílem cesty.

Čestné prohlášení

15.81 KB

Formulář pro cesty mimo okres

18.37 KB

Formulář pro cesty do místa výkonu práce

13.07 KB

Mohu navštívit své blízké?

Ne, jen s omezením. Návštěvy příbuzných v rámci okresu s bydlištěm podle nařízení vlády nebudou povolené, pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče. Jaké zakrytí dýchacích cest je povoleno a kde ho musím nosit?

Od 1. března je povinné nošení chirurgických roušek nebo respirátorů i na pracovištích. Výjimku dostali lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova. Ochranu nosu a úst musí pracovníkům zajistit zaměstnavatel, v prodejnách, provozovnách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a veřejné dopravě to musí být respirátor. Od pondělí končí možnost v prodejnách, provozovnách a veřejné dopravě nosit dvě roušky místo respirátoru. Možné už není ani požívat látkové či jinak podomácku vyrobené roušky. Výjimku z nařízení mají například děti do 15 let. Musím mít dýchací cesty zakryté i venku?

Ano. V zastavěném území obce bude třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec to bude povinné jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.

Mimořádné opatření: Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března

618.26 KB

Smím nakupovat kdekoliv?

Ne. Nákupy jsou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu lidí. Jak fungují maloobchod a služby?

Vláda se rozhodla odebrat zhruba polovinu výjimek, které mohly v maloobchodu a službách v předchozích dnech fungovat. Otevřené zůstávají i od pondělí potraviny, lékárny, drogerie, optiky nebo květinářství. Ze služeb budou moci fungovat čerpací stanice, výdejny zboží z e-shopů, myčky aut bez obsluhy nebo servisy telefonů a počítačů. Vláda nechala výjimku také trafikám, prodejnám krmiv, zahrádkářských a domácích potřeb. Znovu se naopak zavřou papírnictví a prodejny s dětským textilem a obuví, v provozu nebudou moci být ani galanterie a obchody se zbraněmi a střelivem. Můžu si koupit jídlo nebo kávu například v restauraci?

U stravovacích provozů se režim nezmění, dál mohou prodávat přes výdejní okna. Můžu na procházku nebo na výlet?

Vycházky a běh přes den budou možné jen na území obce, nikoli celého okresu. Venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště. Budou děti chodit do školky a školy?

Jen některé. Uzavírají se mateřské školy i zařízení pro menší děti, která se dříve jmenovala jesle. Do základních škol přestanou chodit i žáci prvních a druhých tříd, zavřely se speciální školy pro handicapované. Otevřené mohou od pondělí zůstat jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému. Aktuálně platná opatření a výjimek přehledně najdete na portálu covid.gov.cz či na webu vlády. Na dodržování dohlédnou policisté i vojáci Dodržování nařízení vlády bude namátkově kontrolovat 26 tisíc policistů, které mají posílit téměř čtyři tisíce vojáků a zapojí se také dvě stě sedmdesát celníků. Kromě hlavních tahů včetně dálnic budou policejní hlídky také kontrolovat pohyb osob mezi okresy na vlakových a autobusových nádražích. Pokuta za porušení opatření může být na místě 10 tisíc korun, ve správním řízení hrozí podle krizového zákona sankce až 20 tisíc korun. Omezení se vztahují i na lidi očkované proti covidu-19 a také na ty, kteří již nemoc prodělali.

„Chceme požádat, aby tentokrát to všichni dodržovali, a těm, kteří nedoržují, aby policie dávala pokuty. Pokud nic neuděláme, tak tady budeme mít Bergamo – a my už ho máme. Cheb je české Bergamo. A pokud ho nechceme mít všude, tak se musíme semknout jako minulý rok v březnu.“ Andrej Babiš premiér (ANO)