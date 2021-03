Developer Klán do vězení nepůjde. Dostal podmínku a zaplatí za pokus o podvod pět milionů korun

Developer Václav Klán nepůjde na šest let do vězení za pokus o podvod vůči státnímu podniku ČPP Transgas. Odvolací pražský vrchní soud původní verdikt zrušil a Klánovi uložil tříletou podmínku společně s pětimilionovým peněžitým trestem. Developerova firma Amádeus Real (AR) musí zaplatit dalších deset milionů korun, podle zrušeného rozsudku to mělo být třikrát tolik. Nynější rozhodnutí je pravomocné.