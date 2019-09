Soud potrestal čtyři lidi a jednu firmu za podvod a zpronevěru v kauze Nemo

Odsouzení měli způsobit stamilionové škody ministerstvu průmyslu a obchodu i státním firmám ČPP Transgas, České energetické závody v likvidaci a Výzkumný a vývojový ústav dřevařský.

Rozsudek soud vyhlásil minulý týden, zatím není pravomocný, jde se proti němu odvolat k Vrchnímu soudu v Praze. Část případu navíc soud už v březnu vyčlenil k samostatnému projednání, obžalobu dvou obviněných postoupil na Obvodní soud pro Prahu 1.

Bývalého ředitele ČPP Transgas Jana Švábenického odsoudil pražský městský soud k 6,5letému vězení, navíc mu na 7 let zakázal působit ve statutárních orgánech obchodních společností nebo družstev. Za návod ke zpronevěře poslal soud do vězení také bývalého ředitele odboru ministerstva průmyslu a obchodu Josefa Kubase a Michaela Andronikova, a to na 5 a půl, respektive na 5 let.

Poslední dva odsouzení v kauze Nemo jsou akciová společnost Amádeus Real a její bývalý jednatel Václav Klán. Ty soud odsoudil za to, že se společně pokusili o podvod. Klán má jít do vězení na 5 let, společnost má zaplatit 20 milionů korun jako peněžitý trest.

Škoda pro státní podniky přesahující 400 milionů

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) skončila vyšetřování kauzy Nemo na začátku loňského roku. Detektivové tehdy navrhli obžalovat sedm lidí a tři firmy. Vedle zpronevěry a podvodu je vinili také z porušování povinnosti při správě cizího majetku a křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku.

Trestné činy měli obvinění podle mluvčího NCOZ Jaroslava Ibeheje spáchat „ku škodě státních podniků ČPP Transgas, České energetické závody v likvidaci, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský a vůči ministerstvu průmyslu a obchodu, kdy celková škoda přesahuje částku 400 milionů korun.“ Uvedl to loni v tiskové zprávě.

Server Aktuálně.cz před třemi roky, kdy protikorupční policie v kauze obvinila 11 lidí a tři firmy, uvedl, že se kauza týká šesti případů podvodů z let 2006 až 2013 s majetkem státních firem, které spadají pod ministerstvo průmyslu. Podle serveru mezi obviněnými byli podnikatelé a úředníci, jejich jména ale nebyla známá, vše však podle něj nasvědčovalo tomu, že do kauzy spadá státní firma ČPP Transgas.

V roce 2014 média informovala o tom, že firma ČPP Transgas nakoupila sedm domů v Ústí nad Labem a v Liberci za 300 milionů korun a ještě některé z nich u banky oddlužila. Přitom sama se do té doby většinou majetku zbavovala jako nepotřebného. Domy dlouhá léta vlastnila nyní odsouzená realitka Amádeus Real, která sama se státem o koupi domů vyjednávala.

Později ale nemovitosti vložila do akciové společnosti Nemo Sever a celou ji prodala firmě Marcott Invest. Teprve od ní stát domy koupil, údajně se záměrem zhodnotit státní peníze. Případ začala vyšetřovat policie, která pracovala s verzí, že šlo o předem dohodnutý obchod nevýhodný pro stát, uvedl v roce 2015 web Aktuálně.cz.

Právě kvůli obchodům s nemovitostmi odvolal tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek Jana Švábenického z funkce ředitele ČPP Transgas. V roce 2014 vedle toho podal trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli směně nemovitostí, kterou chystal Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Praze. Rovněž odvolal ředitele ministerského odboru Josefa Kubase.