Razantní opatření jsou nutná, zdůraznili Blatný i Vojtěch

Bývalý šéf resortu připomněl i další kritický moment, a to přelom léta a podzimu, kdy se situace v Česku začala výrazně zhoršovat. „Bylo mnohem složitější znovu přijít před společnost a říci, že budeme znovu dělat plošná opatření, protože je to nezbytné,“ poznamenal Vojtěch.

V té době už podle něj měla na opatření rozdílné názory řada odborníků, polarizovat se ale začala i celá společnost. „Na jaře byla situace velmi homogenní, velmi jednotná,“ podotkl bývalý ministr a připomněl tehdy populární sdílení fotografií v rouškách na sociálních sítích.

Také současný ministr Jan Blatný upozornil na aktuální problematickou atmosféru ve společnosti. „Na mě to někdy dělá takový pocit, jako kdybychom si všichni mysleli, že jsme si to vlastně už všechno prožili, že jsme si to už všechno vybojovali, protože na jaře jsme to vlastně zvládli, byl lockdown, všechno se povedlo,“ uvedl. Pro lidi je nyní podle něj těžké si uvědomit, že je nutné vše podstoupit znovu, a to možná ještě ve větší míře. Potřebu skutečně razantních opatření zpětně potvrdil i Vojtěch. „Ukázalo se, že je to nezbytné,“ řekl.

Zaplatili jsme za zkušenost, míní Blatný

Výrazný rozdíl je nyní podle Blatného viditelný mezi zeměmi, v nichž jarní vlna pandemie dopadla tvrdším způsobem než v Česku. „To je ten základní rozdíl mezi zeměmi, které si tu jarní vlnu prožily naprosto brutálně, a u nás, kde se vlastně i díky těm razantním opatřením nic nestalo,“ řekl.

Zkušenost s takovými dopady je totiž podle Blatného nesdělitelná a až nyní si je Česko začíná uvědomovat. „Museli jsme si projít touto zkušeností a zaplatili jsme za to něco, co nikdo z nás zaplatit nechce,“ poznamenal.

Celý rok pak označil za extrémně složitý. Za tři týdny by ale podle něj mohla být situace o něco málo lepší nebo alespoň stejná. „Ale bude to situace, kdy křivka jde dolů. To, čeho my musíme dosáhnout těmito opatřeními je, aby křivka, která teď poměrně prudce roste, se zlomila a začala jít dolů,“ řekl.

Mezitím se podle něj rozběhne povinné testování v podnicích, zásadní změna dopadne také na nošení ochranných pomůcek. „Budeme mít dalších téměř milion dávek podaných vakcín a toto je něco, co bude zásadní změnou a pomůže nám udržet ten pokles i v dalších týdnech a měsících. A už k tomu nebude potřeba, a to je ten záměr, těch úplně nejtvrdších opatření,“ nastínil. Domnívat se, že opatření budou nulová, ale podle něj reálné není.