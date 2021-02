Neposlušnost ukazuje ztrátu důvěry ve stát, nejsme ale v totálním rozkladu, věří advokát Sokol

Doplňuje, že aktuální vyhlášení nového nouzového stavu z pátečního večera dle jeho názoru ústavně v pořádku je, jelikož tentokrát se okolnosti mění, například kvůli variantám koronaviru a přetíženým nemocnicím „To, co teď nastane, je mnohem bezpečnější a nehrozí to kostlivci ve skříni,“ věří Sokol a dodává, že nehrozí žaloby poukazující na protiústavnost nouzového stavu.

Vysvětluje také, že i když jde o zdraví, stále je nutné se pohybovat v právním prostoru, aby si Česko kvůli koronaviru nerozbilo ústavní systém a demokracii a nerezignovalo na bazální záležitosti právního státu. Upozorňuje, že špatně vyhlášená opatření se mohou vracet ve formě žalob, například kvůli zavřeným provozovnám.

„Vždy by mělo být hledáno řešení, které je právně korektní. Ono se nakonec našlo. Nejde o to, že by to bylo, buď budou lidé umírat, anebo budeme mít právně stav odpovídající tomu, co by mělo být. Ono se to dá dát všechno dohromady,“ je přesvědčen Sokol.

Očkovací pas by nediskriminoval, domnívá se Sokol

Advokát potvrzuje, že v krajních případech lze omezit pohyb občanů, jako to vláda plánuje. Zároveň dodává, že dotyčná pravidla mají tolik výjimek, že nebudou úplnými omezeními pohybu. „Opravdu přísné uzavření okresů v republice by znamenalo v podstatě lockdown a zásadní vliv na výrobu, ekonomiku a tak dále,“ reaguje Sokol.

Uplynulý rok podle Sokola razantně demonstroval, že právo není vynutitelné za všech okolností. Vymahatelné zůstává, dokud jsou kroky proti normám excesy – pokud ale dojde téměř k občanské neposlušnosti, občané tím říkají, že vedení země nevěří. „To je závažný problém, to je ztráta důvěry,“ varuje právník s tím, že pokud občané odmítají poslouchat, kromě krajních možností neexistují způsoby, jak je usměrnit. „Důvěra, apriorní víra a respekt k právním předpisům je naprosto nezbytný,“ zdůrazňuje.