Vážně nemocných s covidem je v Česku přes 1200, kapacity intenzivní péče se blíží limitu

„Nejde jenom o tom přijmout pacienta na standardní lůžko, ale musí se počítat s tím, že pacient může dospět k intenzivní péči, a v tom naše kapacity jsou už velmi omezené,“ říká primář oddělení ARO v Nemocnici Jindřichův Hradec Vít Lorenc. „Samozřejmě bychom mluvili s dispečinkem, s okolními nemocnicemi, snažili bychom se najít nějaké řešení, ale pro nás by to už bylo velmi obtížné,“ pokračuje.

Spolková republika podle Jana Blatného může Česku nabídnout jen desítky volných lůžek pro lidi ve vážném stavu. Statistici odhadují, že do konce měsíce jich budou potřeba spíš stovky. Najít volná lůžka pro nové pacienty je pro zdravotníky čím dál těžší. Zvlášť pokud jde o lidi vyžadující intenzivní péči.

Ve čtvrtek se k této výzvě k převozům přidali i zástupci Ústeckého kraje, premiér Andrej Babiš (ANO) tuto možnost odmítal. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) o pomoci jedná. „Nastavujeme možnosti, tak abychom přesně věděli, jakým způsobem by byly tyto služby hrazeny, jakým způsobem by probíhal transport. Komunikujeme i s našimi zástupci v Německu,“ řekl Blatný.

O 300 těžkých případů víc

Na konci příštího týdne hrozí, že počet lidí s těžkým průběhem bude o 300 vyšší. Volných je teď přitom pro takové pacienty zhruba 150 míst. „Je možné překládat pacienty, dokud to půjde. Pak by pravděpodobně přišla na řadu reprofilace, ještě by se uvolňovaly necovidové jipky a pak samozřejmě v určitý okamžik systém narazí na svoje limity,“ říká předseda ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD).

K tomu by podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky mohlo v některých krajích dojít do konce tohoto měsíce. Teď je situace nejkritičtější v Praze a Karlovarském kraji. Na hranu kapacity by se ale brzy mohla dostat také zařízení ve středních a severních Čechách. Predikce přitom pracuje s lůžky pro všechny pacienty ve vážném stavu, tedy nejen pro ty covidové.