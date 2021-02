Na většině území hrozí ledovka, policisté zaznamenávají více nehod

Pět lidí se ve středu ráno zranilo při havárii dodávky poblíž Rosic a Ostrovačic na Brněnsku. Řekl to mluvčí policie David Chaloupka, o zraněných informovala mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová. Podle ní se jeden člověk zranil těžce, jeden středně těžce a tři lehce. Policisté od rána kvůli náledí evidují v kraji kolem 20 nehod.

Nehoda se stala poblíž exitu 182 Kývalka z dálnice D1, kde řidiči sjíždějí na Rosice. „Z hlavního tahu na Rosice se tam potom odbočuje na Ostrovačice. Dodávka tam uklouzla na náledí a najela do betonových oddělovacích svodidel, ve kterých se zasekla,“ uvedl Chaloupka. V posledních dnech je to druhá havárie kvůli kluzké vozovce na tomto místě.

„Ošetřili jsme celkem pět pacientů. Po poskytnutí přednemocniční péče jsme je převezli do Úrazové nemocnice a do Fakultní nemocnice Brno. Dnes je opět náledí a lidé by měli být opatrní,“ uvedla Bothová.

Námraza způsobila v Jihomoravském kraji od rána podle Chaloupky kolem 20 nehod, ta na odbočce u Ostrovačic byla podle něj nejvážnější. „Namrzají silnice. Hlavní tahy jsou sjízdné, o to více ale může překvapit povrch méně frekventovaných komunikací,“ upozornil Chaloupka.

Teploty se v kraji pohybují od minus čtyř do minus jednoho stupně Celsia. Bez omezení je sjízdná dálnice D1 na Vyškovsku, D2 na Břeclavsku a D46. Ostatní úseky dálnic i ostatní silnice jsou sjízdné se zvýšenou opatrností kvůli možnému vzniku náledí.

Zlínský kraj

Zlínští policisté od rána evidují v kraji deset dopravních nehod. Tři zraněné si podle policejního mluvčího Petra Jaroše vyžádala srážka autobusu a osobního auta v Lužné na Vsetínsku. Od pěti hodin zaznamenali deset dopravních nehod.

V Lužné se po osmé srazily autobus a osobní auto. „Řidička osobního automobilu utrpěla poranění. V autobuse jelo několik lidí, jsou tam pravděpodobně dvě lehká zranění“ řekl Jaroš. Na místě nadále zasahují složky integrovaného záchranného systému.

Dálnice a silnice první třídy v kraji jsou podle Lucie Trubelíkové ze zlínské správy ŘSD sjízdné se zvýšenou opatrností. „Teploty se v řadě úseků drží pod bodem mrazu. V souvislosti s mrznoucím deštěm hrozí ledovka,“ uvedla Trubelíková.

Střední Čechy

Policisté ve středních Čechách ve středu ráno také zaznamenali větší množství nehod souvisejících s náledím. Většinou se obešly bez zranění. Auta bourala na Kladensku, Příbramsku a v okolí Prahy, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

„Silnice kloužou, ale zatím nemám hlášenou žádnou závažnější nehodu. Jsou to jen ťukance nebo případy, kdy auto sjede mimo vozovku,“ uvedla mluvčí. Sypače jsou stále v terénu, lokálně se objevují námrazy.

Například u Slatiny na Kladensku se ráno srazila převozní sanitka s nákladním autem, v Tursku u Prahy sjel kamion do příkopu. Podobně skončilo další vozidlo u Dolních Lomnic poblíž Prahy.

Na Příbramsku se auto při nehodě přetočilo přes střechu. Dopravní nehoda byla hlášena také na 29. kilometru dálnice D7, kde se srazilo nákladní auto s dodávkou. „Byl to ale jen ťukanec. Ostatní řidiči to objíždějí a provoz to nekomplikuje,“ dodala Schneeweissová.

Moravskoslezský kraj

I v Moravskoslezském kraji si řidiči musejí dát pozor. Na některých komunikacích, hlavně ve vyšších polohách, leží zledovatělá vrstva ujetého sněhu. Silnice jsou proto většinou sjízdné jen se zvýšenou opatrností.

Sněhové jazyky se na silnicích tvoří například na Bruntálsku a Opavsku. V obou okresech řidiči mohou narazit na ledovku či mrznoucí mrholení. Ujetá vrstva zledovatělého sněhu leží zase na silnicích Frýdecko-Místecka. Na Karvinsku, Novojičínsku a v Ostravě jsou silnice většinou sjízdné bez omezení.

V Pardubickém kraji leží na silnicích zbytky sněhu lokálně. Jeho uježděná vrstva zůstává na menších komunikacích ve výše položených oblastech. Na Orlickoústecku se také tvoří náledí.

Náledí hrozí i v Jihomoravském kraji. Na Brněnsku, Blanensku a Vyškovsku je místy ujetá vrstva sněhu krytá posypem. Podle Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje vznikají v důsledku náledí obtíže s průjezdností na některých dopravních linkách.