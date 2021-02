Úmysl v tom nebyl. Policejní prezidium ukončilo prověrku hlídek během oslavy v teplickém hotelu

Podle závěru vnitřní kontroly kolem hotelu policisté v devět a deset večer projeli, pořídili i videozáznam, oslavu ale neodhalili. „Je tam naprosto evidentně vidět, že restaurace je zhasnutá, před restaurací stojí dvě vozidla, dvě kousek opodál a rozsvícená je jen recepce, proto tam policisté neprovedli fyzickou kontrolu,“ uvedl první náměstek policejního prezidia Martin Vondrášek. Akce se podle záběrů konala v salonku, do kterého bylo vidět jen ze zadní části hotelu.

Teplické restaurace a hotely přitom kontrolovaly více než dvě desítky policistů. Byli hlavně v těch, které se připojily k protestu iniciativy Chcípl pes. „Videa vznikla asi mezi 21:45 a 22:15. Během celé té doby, co tam fotograf byl, tam nějaké policisty viděl projíždět,“ uvedl k tomu šéfredaktor Blesku Radek Lain, jehož bulvární deník na Bendovu akci jako první upozornil.

„My teď posloucháme, že to bylo vidět, že to bylo slyšet, že tam byli investigativní novináři, my nemáme jediné oznámení na linku 158. Poslechli jsme si 178 relací mezi hlídkami, dozorčím a operačním, ani jedna nenasvědčuje tomu, že by někdo snad měl záměr do toho hotelu nejezdit,“ řekl Vondrášek.

Situací se zabývá teplický magistrát, který zkoumá, zda se jedná o přestupek. Pokud ano, úředníci zahájí správní řízení. Zda a případně jakou pokutu dostane za pořádání akce majitel hotelu Petr Benda, zatím rozhodnuto nebylo.

Novinářka Sabina Slonková z Neovlivní.cz v pořadu 168 hodin uvedla, že situace vypadala, jakoby se policie se vyhla kontrole v podniku proto, že měla informace, že tam je někdo z vedení policejního sboru. Narážela tak na fakt, že oslavy se zúčastnil tehdejší ředitel libereckého krajského policejního ředitelství Vladislav Husák.