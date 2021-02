V Teplicích jsme byli pracovně, zní od účastníků večírku. O kauze natáčeli Reportéři ČT

„Hodnotím sešlost jako lobbistickou schůzku, kdy účelem bylo samozřejmě oslavit narozeniny pana Bendy, ale to podle mě byla vedlejší linie toho příběhu. Hlavně bylo účelem probrat fungování sportovní agentury,“ uvedl ředitel Transparency International Petr Leyer.

V jejím čele stojí právě Milan Hnilička. Premiér Andrej Babiš označil jeho krok za obrovskou chybu. „Měl by rezignovat na mandát poslance i na funkci šéfa Národní sportovní agentury,“ řekl Babiš krátce poté, co se informace o schůzce dostaly na veřejnost. Hnilička se vzdal ale pouze poslaneckého mandátu, klíčové místo ve sportovní agentuře si chce ponechat. „Vyjádřil jsem se k tomu, že bych tomu dal krátký čas, aby se vyjádřilo sportovní prostředí, pro které jsme vznikli a pro které sloužím,“ řekl.

Hniličku v čele agentury podržely svazy

Zástupci sportovních svazů se za Hniličku skutečně postavili. „Přijde mi to hloupé. Lidé, kteří mají dostávat dotace, žadoní o to, aby vlastně šéf jejich resortu, aby jejich ministr zůstal. To mi přijde, jako kdyby se měla řešit otázka ministra zemědělství a dělala by se anketa na farmách a v zemědělských družstvech, jestli tam ministra chtějí,“ řekl šéfreportér serveru Seznam Zprávy Luděk Mádl.

Také premiér nakonec změnil názor a odchod Milana Hniličky z čela sportovní agentury už nepožadoval. „Udělal chybu, které velmi lituje. Omluvil se. Rezignoval na post poslance. Máme ale osm měsíců do voleb, tak nemyslím, že by bylo správné ho odvolávat. Nikomu by teď neprospělo, kdyby se rozjelo kolo spekulací kolem nového šéfa Národní sportovní agentury. Došlo by k její paralýze,“ uvedl Babiš.