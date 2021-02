Do Česka míří další vakcíny. V pondělí dorazí první dávky firmy AstraZeneca

První vakcíny proti covidu-19 by firma AstraZeneca měla začít do České republiky dodávat od příštího pondělí 8. února. Informaci, která byla zveřejněna na twitterovém účtu projektu Chytrá karanténa, potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) před schválením vakcíny tohoto výrobce Evropskou lékovou agenturou (EMA) odhadoval, že první dodávky by mohly do Česka dorazit za dva až tři týdny.

V únoru se počítá s dodáním 81 tisíc dávek tohoto výrobce. Blatný v pondělí uvedl, že očekává ještě 335 790 dávek od firmy Pfizer/BioNTech a 110 tisíc dávek od firmy Moderna. Dvě třetiny dodávek od Pfizer/BioNTech budou použity na přeočkování již očkovaných lidí druhou dávkou. Od Moderny se ještě tento týden distribuuje 12 tisíc dávek z lednové dodávky. První dodávka například v úterý dorazila do Brna, kde je fakultní nemocnice rozdělí do mobilních týmů, které budou očkovat seniory v domovech.

Evropská komise chce do března naočkovat ohrožené skupiny

Podle Evropské komise mají členské země Unie oočkovat do léta 70 procent dospělých, rizikové skupiny dokonce už do března. Ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský jako prioritu označil právě vakcinaci rizikových skupinu, plán na očkování 70 procent veškeré populace mu připadají „grandiózní“.

Imunolog Jiří Šinkora vysvětlil, že imunita vzniká u dítěte během vývoje před narozením a při prvním sání. „Postupem času tato poměrně energeticky drahá imunita vyhasíná,“ uvedl. Reakce starších lidí je tak založená spíš na paměti těla, která však není dostatečně pružná a budování ochrany je tak složitější. Proto jsou lidé vyššího věku covidem více ohroženi.