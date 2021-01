Většina Čechů by mohla být očkovaná do konce září, věří Prymula

Většinu české populace by mohl stát stihnout proočkovat v optimistickém scénáři do začátku prázdnin a v tom realističtějším do konce září. V Událostech, komentářích to prohlásil někdejší ministr zdravotnictví a premiérův poradce Roman Prymula. Dosavadní průběh očkování – navzdory kritice, která zaznívá – hodnotí pozitivně.