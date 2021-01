Rizikové skóre stouplo na 89. Reprodukční číslo se sice mírně snížilo, šíření nákazy mezi seniory je ale rychlejší

Průzkum byl prováděn v období od 20. listopadu do 8. prosince roku 2020. Zúčastnilo se ho 1024 lidí starších 18 let.

Jsou zavřeny obchody s výjimkou prodejen se základním sortimentem, restaurace, hotely, bazény, vnitřní sportoviště i skiareály, muzea, galerie, knihovny či památky, na veřejných místech se mohou scházet maximálně dva lidé, od devíti večer do pěti ráno platí zákaz nočního vycházení. Index PES se v nejhorším stupni, který je v rozmezí od 76 do sta bodů, drží od 30. prosince, tedy sedm dní po sobě. Dosud nejvyšší hodnotu, 90 bodů, měl první tři dny letošního roku.

V Česku se od konce roku znovu výrazně zhoršuje epidemická situace, mnoho nemocnic čelí náporu nových pacientů s covidem. Opatření v zemi odpovídají pátému stupni podle rozhodnutí vlády od neděle 27. prosince, a to minimálně do 10. ledna.

Dosud index rizika vycházel z počtu nových případů, nákazy seniorů, reprodukčního čísla a podílu pozitivních testů. Ta je ale podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zkreslená velkým počtem antigenních testů, jejichž pozitivní výsledky se do počtu započítávají, v počtu denních testů ale nejsou.

Spolu s výpočtem rizikového skóre by se měla změnit také tabulka opatření rozdělených do pěti stupňů. Podle Blatného by mohly být některé aktivity, které jsou v některých stupních zakázané, umožněné za určitých okolností. Jednou z podmínek by mohl být negativní antigenní test.

V Česku se už týden očkuje

Ministerstvo by mělo připravit i detailní strategii očkování proti nemoci. Podle bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly a současného poradce premiéra dostalo vakcínu asi 15 tisíc lidí. Číslo nemusí být úplně přesné, protože zatím nefunguje centrální informační systém, řekl v České televizi. Od pondělí se očkuje ve všech krajích, většinou zdravotníci nebo senioři v nemocnicích či domovech důchodců.

Dosavadní vakcinační strategie počítá na úvod s očkováním ve 30 centrech v nemocnicích, postupně by se pak měli zapojit praktičtí lékaři. Kapacity se budou navyšovat podle toho, jak bude Česko dostávat další dodávky vakcíny.