Na řadě míst jsou na silvestra zakázané ohňostroje. Hasiči varují před odpalováním pyrotechniky z balkonů a zahrad

„Zábavní pyrotechnika je rušivá zejména pro seniory, čtyřnohé miláčky, zvířata, ale také může být nebezpečná věcem v okolí. To znamená, že může způsobit zahoření nebo poškození ať už objektů, nebo motorových vozidel,“ připomněl ve Studiu 6 ředitel Pyrotechnické služby Policie ČR Michal Dlouhý.

Pyrotechnika musí být schválená k použití v Česku, důležitý je i návod

Pokud někdo pyrotechniku kupuje, což v těchto dnech kvůli protikoronavirovým opatřením lze pouze přes e-shopy, pak je podle něho potřeba kupovat jen tu, která byla schválená k použití v Česku. A je také nutné dodržovat návod, který tam výrobce stanoví.

„Ten musí být v českém jazyce a je přesně stanovená i věková hranice, jak stará osoba může tyto prostředky pořídit a jakým způsobem se pyrotechnika používá. Některé kusy je potřeba fixovat, aby nedošlo k jejich překlopení a nasměrování efektu nežádoucím směrem,“ doplnil.

Připomněl také to, že důležité je i správné skladování v suchém prostředí. „Zvlhnutí může mít několik důsledků. Buď to nezafunguje tak, jak by mělo, anebo dojde, po zvlhnutí pláště, k snížení jeho pevnosti a může dojít k jinému směrování efektu, než bylo původně zamýšleno,“ podotkl Dlouhý.

Nevybuchlou pyrotechniku vložte ideálně do vody, radí šéf policejních pyrotechniků

Pokud se pyrotechniku nepodaří odpálit, je nejlepší s ní bezprostředně poté podle Dlouhého nemanipulovat, nesnažit se ji rozebírat. Ideální je počkat deset až patnáct minut, a pokud ani tehdy k efektu nedojde, je vhodné ponořit ji do nádoby s vodou a ponechat ji tam na několik hodin, vysvětluje.

„Docházelo i k případům, kdy selhaná zábavní pyrotechnika byla vhozena do odpadového kontejneru a například na Ostravsku pak při následném výbuchu došlo k několikamilionové škodě na zařízení třídicí linky,“ přiblížil šéf policejních pyrotechniků.