Silvestrovské petardy zamořily vzduch. Hlavně mikroprachem

Ještě horší to bylo, když meteorologové změřili koncentraci ještě menších prachových částic PM2,5. Těch by podle doporučení WHO nemělo být v ovzduší více než 10 mikrogramů na metr krychlový. U Dětské nemocnice však byla koncentrace PM2,5 po půlnoci 1. ledna vyšší než 150 mikrogramů na metr krychlový, tedy patnáctkrát vyšší, než by měla být. V Praze pak vzrostla koncentrace částic PM2,5 až nad 120 mikrogramů.

Silvestrovská noc je doba, kdy ulice rezonují výbuchy silvestrovské pyrotechniky. Právě ona je příčinou zvýšených limitů. Znečištění bylo přitom letos kolem půlnoci 1. ledna v Praze větší než loni, i když vítr foukal podobně. Vědci předpokládají, že je to tím, že lidé vystříleli více pyrotechniky.