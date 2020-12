Obyvatele Českého Krumlova zaskočilo zdražení. V zónách placeného stání bude cena pro rezidenty výrazně vyšší

Obyvatele Českého Krumlova zaskočilo rozhodnutí radnice – v zónách placeného stání bude cena pro rezidenty výrazně vyšší. Například lidé, kteří bydlí v Plešivecké ulici, zaplatí od příštího roku za parkovací kartu trojnásobek. Zatímco dosud tak platili lidé 365 korun ročně, nově by měli už 1200.

„Myslím si, že to je hodně. Když už to chtělo město zvedat, tak si myslím, že to měli zvedat postupně,“ říká obyvatel Plešivecké ulice a majitel pensionu Ivo Hammerlindl, který s manželkou vlastní dvě auta a nebydlí ani v centru města.

Parkovací karty město nezdražovalo od roku 2004. Teď to ale vzalo skokem. I abonenti zaplatí navíc skoro 2,5 tisíce. „Velmi jsme zvažovali, kam po těch 18 letech můžeme jít. Podívali jsme se na okolní města a zjistili jsme, že jsme úplně nejníže,“ vysvětluje místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann (KDU–ČSL).