„Jste jako kulomet.“ Okamura, Pekarová Adamová a Pilný se přeli o rozpočtu

Okamuru dění ve sněmovně nepřekvapilo. ČSSD i KSČM podle něj mají problémy s preferencemi a snaží se ukázat, že jsou jiní než ANO. „Nejsem si ale jistý, že to, že se nedokážou vzájemně domluvit a uvrhnou nás do rozpočtového provizoria, je ta správná cesta. Já myslím, že by měli být všichni konstruktivní,“ uvedl s tím, že vinu na tom mají všechny tři strany.

Plán na hospodaření státu v příštím roce kritizuje i Pekarová Adamová. „My jsme jasně na samotném začátku projednávání řekli, že tento rozpočet je zcela nereálný a je třeba ho přepracovat,“ řekla s tím, že to vláda odmítla. Opozici podle ní místo toho vyhrožuje, že uvrhne zemi do rozpočtového provizoria.

Bývalého ministra financí Ivana Pilného překvapilo, že sněmovna jednala o rozpočtu ve sníženém složení. O žádosti premiéra, aby opozice opustila sál předpokládá, že to byl žert. „Když si to spočítáte, bylo tam něco přes devadesát poslanců. Když jich třicet odejde, tak jich tam zůstane cca šedesát. Tím se sníží kvórum asi na třicet poslanců. Třicet poslanců odsouhlasí rozpočet za 1,6 bilionu? Kde to jsme?“ sdělil s tím, že z rozpočtu se stalo jenom politikum.