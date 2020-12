V Moravskoslezském kraji se do provozu postupně uvádí nová část dálnice D48

Dva úseky dálnice dlouhé dohromady 11,5 kilometru stály přes dvě miliardy korun, obchvat Skotnice 439 milionů korun, obojí bez DPH.

V případě dálnice D48 jde o přestavěnou silnici I/48, která se rozšiřovala o deset metrů, doplňoval se tam středový dělicí pruh a bylo nutné postavit i nové mosty. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že pro Moravskoslezský kraj to je naprosto zásadní stavba. „Jsem rád že se to podařilo udělat v termínu i že jsme se vešli do rozpočtu,“ řekl Havlíček.

Důležitá je podle něj s ohledem na infrastrukturu celého regionu a dostupnost polských hranic. Zavedení středového rozdělení je zas klíčové pro bezpečnost. Bez něj totiž čtyřproudá komunikace byla jedním z nejnebezpečnějších silničních úseků v kraji. Vysloužila si díky tomu označení „silnice smrti“, protože se tam stalo mnoho tragických nehod.

Ucelený úsek dálnice D48 mezi Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem je nyní dlouhý 20 kilometrů. Nová část měří téměř 13 kilometrů, ale její součástí je už dříve dokončený obchvat Příbora. Už se staví i obchvat Frýdku-Místku, díky němuž povede dálnice D48 souvisle až po hranice s Polskem.

Daří se stavět koronaviru navzdory, říká ministr

Ministr Havlíček zdůraznil, že se ŘSD daří stavět i v nelehké covidové době. „Lidé jsou v karanténách a nebylo jednoduché pro stavební firmy zabezpečovat pracovníky ze zahraničí. Udělali úžasný kus práce,“ řekl.

„Podařilo se nám prostavět skoro 56 miliard korun v rámci Ředitelství silnic a dálnic, podotýkám, že původní rozpočet byl 38 miliard korun na tenhleten rok, což nám dává velmi dobrý základ pro rok 2021,“ uvedl.

V příštím roce se podle něj plánují stavby za celkem 62 miliard korun. Vicepremiér dodal, „že se staví historicky tak, jak se nikdy nestavělo“.