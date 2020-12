Daňový balíček schválený Senátem je pořád stejná katastrofa, jen natřená na růžovo, říká Veselý z ČSSD

Předseda ODS Fiala pozměněnou verzi daňového balíčku chválí. „Mám radost z výsledku, je to skvělá zpráva pro občany, protože to, o co jsme usilovali, se stane. Budou nižší daně a přitom byly v Senátu prosazeny také kompenzace pro obce, což jsme chtěli už v Poslanecké sněmovně,“ uvedl.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek nicméně už avizoval, že poslanci jeho strany daňový balíček v paramentu nepodpoří, protože nebyly splněny podmínky týkající se zákona o rozpočtové odpovědnosti. ODS, KDU-ČSL a právě TOP 09 přitom plánuje společně kandidovat v příštích volbách.

ODS: Tato vláda žádnou zodpovědnost neukazuje

„Pokud jde o rozpočtovou odpovědnost, tak jsme přesvědčeni, že tahle vláda stejně žádnou rozpočtovou odpovědnost neukazuje, a příští vláda, na které se, věřím, budeme podílet, určitě dá rozpočet zase do pořádku,“ komentuje to předseda ODS.

„Šlo nám o dosažení celkové dohody a tu koaliční spolupráci to určitě neohrozí, vždyť my jsme přistupovali v tomto volebním období s jinými sliby do Poslanecké sněmovny. My je dodržujeme. Jednali jsme s kolegy o tom, jak dosáhnout dobrého výsledku v Senátu. Jak všichni vidí, tak právě ODS ve spolupráci s KDU-ČSL a v řadě věcí ve spolupráci s TOP 09 byly ty klíčové strany, které v Senátu prosadily dohodu,“ pokračuje Fiala.