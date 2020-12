Polská odpověď na požadavky k těžbě v Turówě je podle českých úřadů nedostatečná

Polsko poslalo do Česka odpověď na požadavky ohledně dolu Turów. Praha chce, aby Polsko v Turówě netěžilo, dokud nebude zajištěno a prokázáno, že se tak děje v souladu s požadavky unijní legislativy a že se v důsledku těžby nezhoršuje životní prostředí, zejména co se týče hladiny podzemních vod v Česku. Za zásadní považuje i příslib hrazení veškerých dalších nákladů, které Česku v souvislosti s důlní činností vzniknou.

Prohlášení úřadů uvítala organizace Greenpeace. „Doufáme, že (vláda) Polsko kvůli Turówu zažaluje, a to co nejdříve po uplynutí tříměsíční lhůty od podání podnětu, což bude na konci prosince,“ uvedla koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace ČR Nikol Krejčová. Dodala, že jen tak bude možné dosáhnout spravedlnosti pro místní obyvatele a ochránit jejich životní prostředí a zásoby vody.

Polsko chce v hnědouhelném dole Turów v blízkosti hranic s Českem a Saskem rozšířit těžbu, což se nelíbí obyvatelům druhé strany hranic. O svém nynějším rozhodnutí bude Česko informovat polské protějšky i Evropskou komisi, která jej o to požádala.

Liberecký hejtman Martin Půta (SLK) přitom po nedávném jednání uvítal, že polská strana přislíbila vybudovat protiprachový a protihlukový ochranný val. Náměstek ministra zahraničí a zmocněnec ČR pro jednání u Soudního dvora EU Martin Smolek tehdy poznamenal, že porušení unijního práva je v řadě ohledů zřejmé. „Pokud se nedohodneme na mimosoudním řešení, bude nás muset rozsoudit Soudní dvůr EU,“ dodal.

Důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE v něm chce těžit do roku 2044. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních, Poláci plánují těžit do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Polské úřady v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužily společnosti PGE koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila.