ŽIVĚ: Vláda schválila příspěvek pro zdravotníky. Další návrhy spíš zamítala

Pro zdravotníky by mělo být ze státního rozpočtu vyčleněno přes 11 miliard korun. Parametry odměn se oproti jednání mezi zástupci odborů, premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěch (za ANO) na začátku července změnily. Původně měli všichni zdravotníci, kteří pracovali v období od 1. března do 31. května v nemocnicích, obdržet 30 tisíc korun za měsíc. Částka ale byla snížena na 25 tisíc. Odměnu 10 tisíc korun na měsíc obdrží nezdravotnický personál v nemocnicích.

Pro zaměstnance, kteří přímo pečovali o pacienty s onemocněním covid-19, jsou další peníze vyčleněny v kompenzační vyhlášce, jež platí od 1. července. Tito pracovníci by se tak měli dostat na odměny v původně avizované výši 40 tisíc korun, řekla Žitníková.

Vláda se postavila proti legalizaci eutanazie

Poslanecký návrh na legalizaci eutanazie půjde do hlasování ve sněmovně s vládním „ne“. Skupina poslanců by chtěla dát zákonný rámec asistované smrti pacientů s nevyléčitelnou nemocí, kteří se nechtějí vydat cestou paliativní péče. Museli by být zletilí a svéprávní, jejich žádost učiněna dobrovolně a bez nátlaku. Jejich stav by měl nastat v důsledku úrazu nebo nemoci a podle současných poznatků vědy vést neodvratně k smrti. Pacient by měl možnost až do poslední chvíle svou žádost odvolat. Zapojení lékařů by bylo výhradně dobrovolné.

„Návrh zákona neuvádí ani základní informace, jakých poskytovatelů se má eutanazie týkat a lékařů jakých odborností, stejně tak podrobněji nevymezuje náležitosti žádosti,“ namítlo ministerstvo zdravotnictví. Postavilo se i proti tomu, aby výkony spojené s asistovanou sebevraždou byly případně hrazeny ze zdravotního pojištění. Proti návrhu se postavila i další ministerstva, Nejvyšší soud, Nejvyšší státní zastupitelství, zaměstnavatelské svazy a Česká biskupská konference.