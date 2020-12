Testovat návštěvy budou domovy pro seniory asi povinně, připraveny na to nejsou, varují hejtmani

„Jestliže vláda zítra (v pondělí) projednává tento bod, tak ji tímto prosím, aby to nejprve pořádně s námi probrala a až potom to zaváděla. Hlásím, že sociální domy ve Zlínském kraji na to nachystané nejsou,“ uvedl Holiš. Dodal, že se o záměru kraje dozvěděly od ministerstva sociálních věcí e-mailem v pátek.

Podle Netolického vláda schválila povinnost testování na návrh ministerstva zdravotnictví, ministerstvo práce a sociálních věcí dostalo za úkol to zrealizovat. Jejich metodiku ale podle Netolického prakticky nebylo možné uvést v život.

„Problém je v nedostatku kvalifikovaného zdravotnického personálu,“ dodal. Podle Grolicha je problém, že když návštěvu neotestuje přímo domov, tak si musí udělat drahý PCR test, antigenní testy v ceně řádově stovek korun nejsou zatím pro samoplátce příliš dostupné.