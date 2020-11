Případné rozvolnění bude plošné, řekl Blatný. Školy od pondělí budou dál fungovat podle 4. stupně PES

„Od 18. do 24. listopadu bylo vytrasováno 84 procent všech pozitivních případů zjištěných do 24 hodin. Celkově trasuje více než tisíc trasovačů, převaha je hygieniků. Kapacity hygienických stanic a call center k trasování jsou dostatečné. Také se zvýšila dovolatelnost,“ popisuje Rážová.

Blatný na tiskové konferenci rovněž poděkoval obyvatelům Česka. „Chci poděkovat všem občanům za to, že se zlepšila dovolatelnost, je to také jejich zásluhou. Zdůrazňuji, že je to něco, co nás všechny společně může ochránit nebo k tomu přispět,“ řekl.

Podle ministra je v záloze trasovacích center asi 300 dalších lidí. Možnost nechat se testovat by podle odhadů přitom mělo mít asi 200 tisíc lidí. Od 18. prosince se pak počítá s nabídnutím testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění také všem ostatním zájemcům.

Počty nových nakažených klesají pomaleji

Dobrou zprávou podle ministerstva zdravotnictví jsou klesající počty nových případů covidu-19. Ty ovšem v současnosti klesají pomaleji než v minulých dvou týdnech. Zatímco v předchozím týdnu byl pokles mezi týdny o 40 procent, v posledním se jednalo o dvanáct procent.

Situace se ale v různých regionech liší, současné rizikové skóre v systému PES je 57, což odpovídá přesunu do třetího stupně. Jen ve dvou regionech - Praze a v Moravskoslezském kraji, je na této úrovni dlouhodobě, u ostatních trvá čtvrtý stupeň rizika. „Bez Prahy by skóre pro zbytek země doposud nikdy nedošlo do úrovně tři, pohybovalo by se lehce nad její hranicí. Stále ale trváme na tom, že opatření musí být pro celou republiku plošná,“ okomentoval situaci Blatný.