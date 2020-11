Situace se nezlepšuje tak rychle, jak by bylo potřeba, připustil Babiš. Stoupá reprodukční číslo, ve středu přibylo 4931 případů

„Situace stále není dobrá. Čísla sice klesla, ale není to tak, jak jsme si představovali, neklesají podle plánu. Je důležité rozvolňovat s rozmyslem,“ řekl Andrej Babiš na úvod tiskové konference o spolehlivosti antigenních testů.

Dodal, že pokud by vláda schválila přechod ze čtvrtého na třetí stupeň epidemického rizika, což by znamenalo otevření obchodů restaurací i větší možnosti setkávání lidí, bylo by vhodné, aby se například nechali otestovat mladší členové rodiny, aby při vánočních setkáních nenakazili starší.

PES stále slibuje zlepšení. Pod hraničními 61 je ale jen ve dvou krajích

Zlepšení na třetí stupeň stále působí reálně. Skóre systému PES zůstává na 57, což třetímu stupni rizika odpovídá. V posledních dnech se ale zhoršovaly faktory, z nichž ministerstvo zdravotnictví skóre odvozuje. Podíl pozitivních testů na celkovém počtu provedených testů v úterý vyskočil na 26 procent zhruba z 20 procent v předchozích dnech. Vyšší je i reprodukční číslo, které dosáhlo 0,96.

PES zůstává na hodnotě 57 čtvrtý den v řadě, ministerstvo zdravotnictví při zavádění nového systému podmínilo změnu platného stupně opatření tím, že se skóre nezhorší (v tomto případě nestoupne nad 60) sedm dní. Vláda uvažuje o tom, že by na konci týdne zmírnění opatření skutečně projednala.