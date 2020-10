Až ve třiceti procentech případů se hygiena nedovolá, ukazují data z trasovacího systému Daktela

O víkendu se trasuje míň

Hygienikům s trasováním kontaktů pomáhá 519 dalších telefonistů, včetně 72 armádních hygieniků. Další desítky lidí se postupně proškolují.

Například ve čtvrtek 24. září se do Daktely přihlásilo 774 trasovačů, v sobotu 26. září to bylo o více než polovinu méně, 299. Počet hygieniků pracujících o víkendu se přitom promítá do úspěšného trasování pozitivních a rizikových kontaktů do 24 hodin.

V Praze nastoupila o prodlouženém víkendu 26. až 28. září přibližně pětina trasovačů oproti pracovním dnům, kvůli čemuž se po volných dnech stíhalo trasovat jen z poloviny. Podobný skluz měli například i v Jihočeském kraji. Ve Zlínském kraji naopak hygiena jela i přes víkend, i teď se tak daří do 24 hodin trasovat jak pozitivní, tak rizikové kontakty.