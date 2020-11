Karlovarský kraj ani na třetí pokus nezvolil své vedení

Občanští demokraté a lidovci požadují místo nabízeného prvního náměstka a jednoho radního funkci hejtmana a minimálně jednoho radního. Podle lídra ODS Karla Jakobce také zatím platí usnesení regionální rady, aby ODS usilovala o hejtmanskou funkci. „Budeme čekat, jestli ze strany bloku 21 budou nějaké ústupky, a podle toho budeme pokračovat dál. Na usnesení regionální rady budeme trvat do té doby, než bude jiné usnesení,“ řekl Jakobec.

Lídr STAN Petr Kulhánek (KOA) řekl, že pokud by blok 21 zastupitelů neviděl snahu o dosažení dohody, o další jednání by nežádal. „My jsme bohužel požadavky, které se měnily, dostali až ve středu večer. Věřím, že do úterka musíme shodu najít,“ řekl Kulhánek.

Jednání mezi blokem 21 zastupitelů ze STAN, Pirátů, VOK, Místních a SNK1 a koalicí ODS a KDU-ČSL se čtyřmi mandáty by mohla vést k většině v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Jenže už několik týdnů obě uskupení zůstávají na svých pozicích, podle bloku 21 zastupitelů by měly být hlasy v radě rozloženy rovnoměrně pro všechny strany a hejtmana by měl nominovat tento subjekt.