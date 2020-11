Na léčbu roztroušené sklerózy se ženě složilo za jediný den devět tisíc dárců

O lék žádali pojišťovnu celkem sedmkrát a vždy byli neúspěšní. „Je to věc ošetřujícího lékaře, zda v tu chvíli stav splňuje nebo umožňuje podmínky úhrady,“ říká náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči David Šmehlík.

Nemoc u ženy lékaři odhalili v roce 2012. Mladá učitelka ale dál vedla normální život. Po svatbě v roce 2017 chtěla s partnerem založit rodinu. To se podařilo. Jenže její stav se po porodu rychle zhoršoval. Zatímco syn Václav začínal mluvit a chodit, u ní přišel pravý opak.

Jako samoplátkyně musela Anežka Táborská najít zdravotnické zařízení, které by jí lék podalo. Nakonec se jí ujali v teplickém centru. „Lék by měl zastavit rozjetý zánětlivý proces v těle, pak bude mít možnost regenerace a při cílené a intenzivní rehabilitaci by se některé Anežčiny funkce mohly zlepšit,“ vysvětluje primářka neurologického oddělení Vachová.

„Nejkrásnější by bylo, kdyby ji to zase postavilo na nohy a mohla chodit, aby mohla těch věcí dělat co nejvíc, aby tu mohla být pro Vaška a mohla si toho života začít užívat,“ přeje si její manžel Pavel Táborský. Výsledky léčby se ukáží až za několik měsíců. Po roce pak dostane další dávku léku.

Už teď ale viditelně pookřála. V beznadějné situaci byla pro rodinu nejdůležitější podpora lidí. Na léčbu se složili během 24 hodin. A dodnes posílají povzbudivé zprávy, které jim pomáhají.