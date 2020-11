Mikuláš letos přijde s rouškou nebo on-line, ale kvůli obavám z koronaviru často vůbec nedorazí

Skupina Miloše Pavézky v Poděbradech se poprvé po čtvrt století nepřevlékne za Mikuláše, čerty a anděly a nepůjde 5. prosince nadělovat dětem. „Dělali jsme si anketu na Facebooku. Asi 100 lidí nám řeklo, že o to letos mají zájem,“ řekl Miloš Pavézka. „Nakonec jsme se to rozhodli zrušit, sami si ani nikoho takhle domů zvát nebudeme,“ dodal.

Tradiční návštěvu Mikuláše, anděla a čerta v rodinách nebo třeba ve školkách odvolalo i mnoho dalších mikulášských skupin, které ČT oslovila. „Rozhodli jsme se vzhledem k letošní situaci nadílku zrušit,“ uvedla Zuzana Hudcová z Ostravy.

Mikulášskou akci letos neplánuje ani David Ševčík z Prahy. Uvedl, že za normálních okolností by už měl připravený kostým Mikuláše. „Tentokrát to rušíme. Kamarádi se taky bojí, že by se případně někde nakazili,“ doplnil Ševčík.

Skupina z Chvalčova na Kroměřížsku sice k rodinám s malými dětmi nejspíše vyrazí, počítá ale s případnými omezeními. „Pokud nepřijde nařízení, které by to vyloženě zakázalo, tak ji pořádat budeme. Chodit budeme jen před dům,“ uvedla Vendula Charvátová z Chvalčova. „Mikuláš a anděl budou chodit spolu ve dvojici, čert bude s větším rozestupem chodit za nimi. Podle přání rodičů můžeme nosit i roušky,“ dodala Charvátová.