ANO i Starostové si v průzkumu polepšili, hůř je na tom ODS nebo ČSSD

Voliče ČSSD přebírá více stran

V rámci statistické chyby se kolem potřebné pětiprocentní hranice pro vstup do sněmovny pohybují tři strany. Pro TOP 09 by v aktuální vlně měření hlasovalo 5,5 procenta dotázaných a pro KSČM 4,5 procenta. Jsou to totožné výsledky jako v předchozí vlně z přelomu září a října. O dva procentní body klesla podpora KDU-ČSL, podle autorů se lidovci vrátili ke svému dlouhodobému průměru na čtyři procenta.

O jeden procentní bod klesla podpora ČSSD. Koaliční straně by daly hlas tři procenta respondentů. „Zdá se, že ANO již přilákalo většinu dřívějších voličů ČSSD a v současné době tak ČSSD ztrácí také směrem k Pirátům a Starostům,“ interpretují data autoři průzkumu.

Rovněž o procentní bod poklesla podpora Trikolóry, pro niž se vyslovily dvě procenta dotázaných.