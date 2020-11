Některá města ruší adventní trhy. V Českém Krumlově povolí jen část stánků

Na zaplněné českobudějovické náměstí se v rámci tradiční akce snáší postava anděla. Letos ho ale děti a rodiče neuvidí. Bude to poprvé po 20 letech. „Odhadujeme, že jenom přílet anděla přilákal každý rok mezi osmi až 10 tisíci návštěvníky navíc,“ řekl náměstek primátora Českých Budějovic Juraj Thoma (HOPB).

Město hromadnou akci zrušilo. A nebude ani adventní program, který měl začít už příští pátek. „V tuhle chvíli by kolem nás stálo postavené celé adventní městečko a dokončovalo by se kluziště. Musím říct, že je mi z toho docela smutno, když tu stojím a vidím to prázdno,“ říká spolumajitelka pořádající agentury Lenka Střítecká.

Program s kolegy připravovala půl roku, mělo jít o koncerty, akce pro děti, stánky a kluziště. Za současné epidemické situace ale nic z toho není možné. O sváteční atmosféru však obyvatelé krajského města nepřijdou. Bude vánoční výzdoba a hned několik vánočních stromů.

V Českém Krumlově se musejí lidé obejít bez Medvědích Vánoc

Nedaleký Český Krumlov chce adventní trhy naopak zachovat. Na náměstí bude vánoční strom, ale místo 25 stánků jich zůstane pouze deset. Bude také třeba dodržovat rozestupy. Město chce zároveň zrušit všechna hudební vystoupení, nepočítá proto se stavbou pódia.

Většinu ze stovky adventních akcí zruší. Například hodně navštěvované Medvědí Vánoce na zámku nebo živý betlém. Některé programy by se však mohly přesunout do on-line prostoru.

Oslavy Vánoc v Praze budou letos také v omezené podobě, protože mají chybět tradiční trhy na Staroměstském náměstí, náměstí Republiky a ve spodní části Václavského náměstí. Konat se nebudou ani doprovodné akce, vánoční strom na Staroměstském náměstí ale stát bude.

Trhy se v různých podobách připravují ještě třeba ve Zlíně, Pardubicích, Ostravě nebo v Hradci Králové. O trhy přijdou například lidé v Trutnově, Prachaticích, Jirkově nebo Turnově. V Krnově vánoční trhy budou, ale bez doprovodného programu. Oslavy Silvestra zrušila například Litomyšl, Přerov chystá vánoční oslavy ve městě podle vývoje epidemie.