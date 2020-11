Ve čtvrtek přibylo přes 13 tisíc nakažených. Situace se zlepšila v Praze

Zdravotnictví se připravuje na to, že v dalších dnech dál poroste počet hospitalizovaných, největší nápor by měl přijít zřejmě příští týden. I proto odborníci z Ústavu zdravotnických informací budou na základě modelů dalšího vývoje epidemie doporučovat ministrovi zdravotnictví zachovat současná omezení ještě dva až tři týdny.

Stále vysoký je v Česku také podíl pozitivních testů na koronavirus. Nakažený bývá zhruba každý třetí, který jde na odběry. Ve středu to bylo 34,85 procenta, což je dosud nejvyšší hodnota od začátku epidemie. Výši tohoto ukazatele a počty testů za čtvrtek zveřejní ministerstvo v pátek večer.

V nemocnicích bylo s covidem-19 podle posledních údajů 8236 pacientů, v těžkém stavu je téměř 1200 z nich. V posledních dnech rychle roste počet zemřelých. V tomto týdnu zatím zemřelo v Česku s koronavirem 726 lidí, z toho 236 v úterý. To bylo dosud nejvíc za jediný den.

V Praze se denní přírůstek nakažených drží pod tisícem

V Česku je několik regionů, kde zaznamenali za posledních sedm dní více než 1000 případů nákazy na 100 tisíc obyvatel, a to na Pelhřimovsku a Vsetínsku. V předchozích týdnech patřila k regionům, kde se nákaza šíří nejvíc, Praha. Nyní je ale na opačném konci žebříčku. Za poslední týden má hlavní město v přepočtu na 100 tisíc obyvatel zhruba 360 nově nakažených.

Ve čtvrtek přibylo v Praze 885 potvrzených případů nemoci covid-19. To je o 446 méně než před týdnem a o 34 méně než ve středu. Denní přírůstek nakažených se tu šestý den po sobě drží pod tisícem.

Od začátku epidemie se nakazilo přes 51 600 Pražanů a víc než 60 procent z nich se z nákazy vyléčilo. Aktuálně je pozitivně testovaných 18 268. V přepočtu nových nakažených na počet obyvatel patří metropole k regionům, kde se nákaza šíří nejpomaleji. Ve čtvrtek zemřeli v Praze čtyři lidé s koronavirem, o den dřív dvacet, od začátku epidemie je obětí dohromady 488.

Ve všedních dnech minulého týdne laboratoře evidovaly v hlavním městě přes tisíc pozitivních testů za 24 hodin, o týden dřív byly denní nárůsty ještě vyšší. Dosavadní rekord drží 22. říjen se 1719 případy.

Sanitky převezou pět pacientů ze Zlínského kraje do Motola

Nápor covid pozitivních pacientů už ale způsobuje problémy v některých zdravotnických zařízeních. Čtyři nemocnice Zlínského kraje jsou na hraně kapacitních možností, ve čtvrtek v nich bylo 482 nakažených pacientů, což bylo dosud nejvíce. Intenzivní péči potřebuje přes 100 pacientů s covidem i jinými diagnózami, zbývající kapacity jsou již omezené.

Sanitky proto v pátek dopoledne převezou pět pacientů s koronavirem napojených na umělou plicní ventilaci ze tří nemocnic Zlínského kraje do pražské Fakultní nemocnice v Motole. Půjde o medicínsky i logisticky náročnou akci. Každý pacient bude v jedné sanitce, ve které bude i lékař. Sanitky záchranné služby povezou pacienty ze Zlína, Uherského Hradiště a Kroměříže, vozy pojedou dohromady, budou mít i policejní doprovod.

Pacienti, kteří budou převáženi, jsou ve vážném stavu, jejich stav však převoz umožňuje. Při překládání do sanitky, několikahodinové cestě i při převzetí v Motole musí být neustále napojeni na plicní ventilaci. Jde o čtyři muže a jednu ženu ve věku od 44 do 64 let.

Nemocnice již na konci minulého týdne začaly přesunovat covidové pacienty do nemocnic v jiných krajích, dosud bylo přeloženo na standardní lůžka v okolních krajích 27 pacientů, směřovali do fakultních nemocnic v Brně, Olomouci i Ostravě, také do nemocnic v Přerově a Havířově.

V Česku se od začátku března potvrdila nákaza u téměř 392 tisíc lidí, přes 214 tisíc z nich se už vyléčilo. Momentálně je v zemi 173 343 nakažených.