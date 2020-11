Pět pacientů s plicní ventilací se přesouvá ze Zlínského kraje do pražského Motola

Převážení pacienti jsou ve vážném stavu, který ale umožňuje jejich přesun. Po celou dobu převozu musí být napojeni na plicní ventilaci, tedy i při překládání do sanitky i její následné opouštění v areálu nemocnice Motol. Jde o čtyři muže a jednu ženu ve věku od 44 do 64 let.

„Vybrat vhodné pacienty bylo náročnější. Vybrali jsme dva, kteří už jsou po běhové stránce ventilačně stabilní, ale pořád jsou ve vážném stavu. Budou vyžadovat dlouhodobou mimoplicní ventilaci,“ popisuje primář ARO Uherskohradišťské nemocnice Lubor Hruška.