Blatný představil nový „semafor“: Rizikové skóre na škále 0 až 100 a pět úrovní pohotovosti

„Budu vědět, že při riziku 20 procent bude aktivované opatření číslo dva. Když stoupne na 40 procent, bude třeba aktivovaná úroveň opatření tři,“ popisuje ministr Blatný. Nyní epidemiologové navrhují a připomínkují, jaká opatření budou platit ve které z pěti úrovní rizika. Definitivní podoba modelu by mohla být zveřejněna v pondělí.

„Cílem je maximální čitelnost a predikovatelnost, proto jsou do skóre zabudovány pouze parametry, které si může každý občan vyhodnotit a spočítat z dostupných dat,“ uvádí v prezentaci ministerstvo zdravotnictví.

Skóre se podle dostupných informací bude hodnotit barevně pro celé kraje, hodnoty ale budou kalkulovatelné i pro nižší správní celky.

Už ve středu Blatný předeslal, že hodnotit by se pak podle tohoto modelu mělo do konce letošního roku. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové budou související opatření nařizována nebo uvolňována v době nouzového stavu jako krizová opatření vlády. „Jakmile se dostaneme do nižších stupňů, bude možnost pro rozhodování krajských hygienických stanic, jak to ostatně dovoluje naše platná legislativa,“ přiblížila.