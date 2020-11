Relikviář svatého Maura se skrýval pod podlahou bečovského zámku. Z objevu byla světová senzace

Kriminalisté tak začali objíždět odbory památkové péče, archivy i kunsthistoriky, jichž se ptali po „vyřezávané skříni“. Zaměřili se také na pozůstalosti po bohatých šlechtických rodech, neboť vydedukovali, že půjde o něco drahého a vzácného „100 až 150 kilometrů od Norimberka“. Pátrání se ale protahovalo bez valného výsledku, a tak se rozhodlo, že se kriminalisté potkají přímo s Douglasem, kterého už předtím měla komunistická rozvědka prolustrovat.

Američan chtěl půl milionu dolarů od komunistů jako pojistku

Ten podle svých slov doufal, že bude moci jednat s vysokými představiteli státu, nakonec se dostal jen k jednacímu stolu s Artií, jedním z podniků československého zahraničního obchodu. Schůzek, na něž jezdil Douglas z Vídně, se inkognito účastnili i kriminalisté Josef Čmolík a Miroslav Dvorský. Douglas se dozvěděl, že aby se o transakci vůbec dalo uvažovat, nesmí mít objekt původ přímo v území Československa či Sovětského svazu.

Douglas už dokonce předpřipravil smlouvu, podle níž se měl obchod konat přes nezávislé švýcarské notáře. Američan by u nich složil 250 tisíc dolarů, Československo půl milionu dolarů jako pojistku. Douglas by v tu chvíli odhalil místo, kde se „starožitnost“ nachází a v momentě, kdy by se vyvezla za hranice železné opony, obě částky by připadly Československu.

Československý bezpečnostní aparát měl v tu dobu už eminentní zájem na nalezení památky. S Douglasem se ale kriminalistům stále nedařilo dojednat detaily. V jednu chvíli kriminalisté požadovali více než 250 tisíc dolarů jako odměnu, pak zase hráli, že chtějí neznámé dílo dál přeprodávat společně s Američanem. Zlom v případu ale nastal, když se Douglas prořekl. Prozradil totiž, že k vyzvednutí předmětu je potřeba několika lidí, lopaty a detektoru kovu s tím, že techniku mají kriminalisté dopravit ke Karlovým Varům.