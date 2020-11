Co dělat po setkání s pozitivně testovaným nebo při příznacích covidu-19? Odpovídá praktický lékař

Nachlazení, nebo covid-19. Kdy zpozornět?

K podzimu neodmyslitelně patří běžné nachlazení. Ne všechny příznaky jsou alarmující. Na některé je ale třeba dávat v souvislosti s epidemií koronaviru pozor. „Mezi vážnější příznaky patří zadýchávání se, bolesti na hrudi, zmatenost, změna vědomí nebo promodrávání rtů,“ vyjmenovává praktický lékař Norbert Král. Dušnost podle něj znamená například zadýchávání se při chůzi po rovině nebo při mluvení.

Mezi typické příznaky onemocnění covid-19 patří také horečka. „Teplota 37 stupňů není žádný významný faktor. Nás zajímají horečky. Pokud je teplota jen lehce zvýšená a doprovázená mírným kašlem nebo rýmou, tak se chováme tak, jak jsme se chovali v minulých letech. Zalezeme do postele, uvaříme si čaj, případně si vezmeme paralen,“ popisuje Král.

Kdy volat lékaři?

Při lehce zvýšené teplotě, pokašlávání a dalších příznacích, kterými může být drobná únava, Král doporučuje zůstat doma a vyčkat dva až tři dny. „Telefonátů je v ordinaci obrovské množství. Zvoní nonstop a někteří pacienti se nemohou hned bezprostředně do ordinace dovolat,“ upozorňuje lékař.

Pokud se stav pacienta zhruba po třech dnech nezmění, je vhodné kontaktovat lékaře. „Ten buď rozhodne o změně terapie po telefonu, nebo pokud se mu situace nezdá, se s pacientem může domluvit na konzultaci v ordinaci. Objedná ho na přesný čas, aby nebyl vystaven ostatním pacientům a neohrozil je, nebo případně nebyl sám ohrožen,“ doporučuje Král.

Mám lehké příznaky. Pošle mě lékař automaticky na test?

Kromě příznaků zajímá lékaře při vyšetření také epidemiologická anamnéza a to, zda došlo ke kontaktu s covid pozitivním. „U lehkých příznaků čekáme. Až pokud se objeví takové ty typické příznaky, jako je ztráta čichu, horečky nad 38 stupňů nebo silný kašel, tak to už je indikace k vyšetření na covid-19,“ vysvětluje praktik.

Pacient si následně může sám zvolit odběrové místo. Nutné je, aby na něj byl schopný dojít pěšky nebo se dopravit vlastním autem. „Případně pro ty nejstarší pacienty, kteří jsou obtížně mobilní, posíláme odběrovou sanitku,“ doplňuje Král.

Test je pozitivní. Co se bude dít dál?

V případě pozitivity testu zůstává pacient deset dní v izolaci. „Do práce se může vrátit právě po deseti dnech, ale zároveň musí splnit tři dny bezpříznakové. To znamená, že poslední tři dny nemá žádné klinické potíže,“ popisuje lékař.

Na závěr této lhůty je podle něj vždy vhodná konzultace s lékařem. „Nesmíme zapomínat také na to, že celá řada pacientů v izolaci má pracovní neschopnost. To znamená, že praktický lékař musí izolaci oficiálně ukončit a zkontrolovat zdravotní stav pacienta, a to minimálně telefonicky,“ říká Král.

Test je negativní. Musím být v izolaci?

I v případě negativity testu je desetidenní karanténa nutná. „Pokud testujeme pacienta například pátý až sedmý den od kontaktu s covid pozitivním člověkem, tak musí doběhnout deset dnů karantény,“ upozorňuje Král s tím, že ukončení izolace musí být vždy pod dohledem praktického lékaře.

Vím o kontaktu s nakaženým. Hygiena mě nekontaktovala. Jak mám postupovat?

„Máme daleko více pacientů, kteří nás kontaktují dříve, než je kontaktuje hygiena, a je to správný postup. Pokud se pacient dozví, že je v okolí někdo pozitivní, tak volá svému praktickému lékaři,“ odpovídá praktik.

Podstatné je hlavně to, zda byl pacient s pozitivně testovaným v bližším kontaktu nebo jestli měli oba ochranné pomůcky. Pokud jsou tato kritéria splněna, lékař vypíše žádanku a test. „Není to ale jakýkoliv kontakt, když například jen potkám na ulici pozitivního člověka,“ dodává Král.