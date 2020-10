Dětským domovům chybí vybavení i vychovatelé. Některé mají pocit, že na ně stát zapomněl

„Vychovatelé v domovech mají upravenou pracovní dobu a chodí na dvanáctihodinové služby. Dětem se totiž musí věnovat i dopoledne, kdy obvykle bývaly ve škole. V některých domovech tak pomáhají vychovatelům externí zaměstnanci, většinou studenti. I ti ale aktuálně některým domovům chybí,“ popisuje Chovancová.

Spolupracuje dlouhodobě s dvaačtyřiceti dětskými domovy po celém Česku. Situaci ohledně výuky v dětských domovech konzultovala se zástupci vedení jednotlivých domovů. „Dětské domovy se dokázaly samy včas na opatření připravit. Orgány státní správy na ně totiž zcela zapomněly. Situaci teď zvládají lépe než na jaře, protože na rozdíl od té doby je opatření kvůli koronaviru tolik nezaskočila,“ říká Chovancová. Ani tak není situace pro řadu z nich jednodušší.

Pomoci se nedostává od státu

Podle dětských domovů i neziskových organizací, které s nimi spolupracují, chybí často domovům podpora státu. Podle vedení se na dětské domovy na jaře zcela zapomnělo a na podzim se v tomto ohledu situace pro řadu z nich vůbec nezměnila.

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vybavilo školy technikou za dvacet tisíc na jeden úvazek učitele. Dětské domovy, se kterými spolupracuji, nedostaly nic. Stát nevypracoval žádný krizový plán pro typy zařízení, jako jsou dětské domovy, a to hlavně v případě nákazy, kdyby došlo k výpadku personálu,“ popisuje zkušenosti dětských domovů Chovancová.

Zřizovatelem těchto domovů jsou však kraje a podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové může resort mluvit pouze za ta zařízení, u kterých je zřizovatelem. Takových má pod sebou 58. „Aktuální situaci ve svých ústavech a zařízeních ministerstvo školství sleduje každodenně, personálně zde naše zařízení aktuálně zvládají,“ říká Lednová.

„Do 30. října dorazí na účty příjemců zařízení zřizovaných ministerstvem finanční prostředky na mimořádné odměny zaměstnanců v dětském domově a v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním covid-19. Další podpora těchto zařízení je momentálně ve schvalovacím procesu,“ pokračuje Lednová.

„Ohledně výuky samotné je to samozřejmě složité. Domovy mohou využít výpomoc od studentů Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem. Většinou se ale musí vychovatelé učit v rámci distanční výuky se svojí skupinou dětí po celý den od rána do večera, jejich náročné práce v tomto období si je Ústecký kraj vědom a velmi si jí váží. Dětské domovy byly v této souvislosti také navyšovány rozpočty na platy vychovatelů,“ popisuje situaci v regionu mluvčí Ústeckého kraje Martin Volf s tím, že každý dětský domov v kraji má připojení k internetu i techniku, a kraj proto do konce roku nákup dalšího technického vybavení neplánuje.

On-line výuka situaci komplikuje

Podle Ladislava Samka, ředitele organizace Společně pro dětské domovy, se však zapomnělo nejen na dětské domovy, ale i další ústavní dětská zařízení. Napsal proto 20. října vládě otevřený dopis. „Nezpochybňuji činnost a práci zdravotnického personálu, ale opravdu mi přijde, že by byla chyba zapomenout na ty, kteří pečují o ty, kterým zatím osud do karet tolik nehrál. Sám jsem si dětskými domovy prošel, a proto vím moc dobře, jak náročná a složitá práce to pro tety a strejdy v těchto zařízeních je,“ popisuje Samek v dopise s tím, že doufá, že má vláda připravený plán, jak těmto zařízením pomoci.

Dalším problémem je podle zástupců dětských domovů to, že se zvýšily nároky ze strany škol. Výuka je náročnější třeba pro děti z dětského domova v Kroměříži. „Jsme na situaci lépe připraveni, ale snazší to opravdu není, spíše naopak. Školy jsou také lépe připraveny a mají vyšší nároky. On-line výuka je oproti jaru náročnější,“ říká ředitelka domova Renáta Konečná.

Podle Chovancové dětským domovům technické vybavení potřebné k on-line výuce často chybí nebo je nedostatečné. Počítače jsou starší, nemají mikrofony a kamery. Navíc si je musely domovy zajistit samy. Spoustě z nich však pomohli s počítačovým vybavením různé nadace a soukromí dárci. Jedním z nich je třeba právě organizace Společně pro dětské domovy, která přispěla vybavením do několika dětských domovů.

„Nejsem schopen říct přesné číslo, protože třeba ještě minulý čtvrtek jsme doručovali notebooky do čtyř dětských domovů, ale odhadem třeba nějakých šedesát notebooků a dvacet PC setů. Náš projekt pomohl například dětskému domovu Pardubice, Holice, Mikulov, Prostějov, Plumlov a tak dále,“ jmenuje ředitel organizace Samek.