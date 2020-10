V pondělí přibylo 8076 nových případů koronaviru

Pro nařízení platí ale několik výjimek. Nevztahuje se například na děti do dvou let, pracovníky a děti v mateřských školách nebo dětských skupinách. Dýchací cesty si nemusí zakrývat ani osoby se sníženými mentálními schopnostmi a hospitalizovaní pacienti zdravotnických zařízení. Roušku nemusí ve středu nasadit ani účastníci soudních řízení, moderátoři a redaktoři, snoubenci v průběhu svatebního obřadu nebo řidiči veřejné dopravy, pokud jsou odděleni od cestujících.

O případném dalším omezení života v Česku, takzvaném lockdownu, se ale podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) nebude na vládě tento týden diskutovat. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) přitom o víkendu řekl, že by se mělo rozhodovat už podle počtu testovaných koncem tohoto týdne.

Prymula zároveň uvedl, že nakažení koronavirem budou přibývat ještě deset dní až dva týdny, tedy do konce října. Poté by podle něj mohlo jít o takzvaný udržovací režim. „Platila by opatření, která nejsou tak bolestivá,“ uvedl ministr. Obnovit by se tak dle ministra mohl sport alespoň bez diváků, možné by bylo v omezených podmínkách otevřít i kulturní instituce.

Covid-19 se dál nejvíc šíří na Zlínsku a Plzeňsku

Od začátku března se v zemi covidem-19 nakazilo téměř 182 tisíc lidí, z toho asi 75 tisíc se už vyléčilo. Aktuálně nemocných je v Česku přes 105 tisíc lidí, většina nakažených má mírný průběh nemoci, počet hospitalizovaných ale roste. Nyní jich je přes tři a půl krát víc než na konci září. Počet pacientů s covidem s těžkým průběhem se ztrojnásobil, v neděli vyžadovalo intenzivní péči 589 hospitalizovaných.

Nejvýrazněji se koronavirus v posledních sedmi dnech šířil na Zlínsku, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 798 nakažených. Následují okresy Plzeň-sever se 725 případy a Prostějov se zhruba 720 případy na 100 tisíc obyvatel za týden. Relativně nejlépe je na tom Chebsko s 204 nově nemocnými na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

Celkový počet úmrtí se v říjnu více než zdvojnásobil. Jen v uplynulém týdnu eviduje ministerstvo zdravotnictví 425 úmrtí s covidem, nejvíce pacientů ,71, zemřelo v pátek, v sobotu i neděli bylo obětí přes šest desítek.

Odborníci uvádějí, že do nemocnic se dostanou asi tři až čtyři procenta nakažených, z nich asi 20 procent bude ve vážném stavu. Doba od diagnózy do vážných příznaků, které hospitalizaci vyžadují, je mezi týdnem a deseti dny. Zdravotnický systém se tak chystá na nápor, nemocnice v celé zemi omezují neakutní péči, rozšiřují počty speciálních lůžek a doplňují personál o mediky. V pražských Letňanech armáda staví záložní nemocnici.