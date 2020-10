Reportéři ČT: Úředníci pracují s informačním systémem, ve kterém je Babiš označen za jednoho z konečných vlastníků Agrofertu

Evropská komise bude rozhodovat o auditu, který vypracovali kontroloři o údajném střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Audit střet zájmů nalezl v poměrně značném rozsahu. To by mohlo mít dopad i na veřejné rozpočty. Čeští úředníci a ministři ovšem říkají, že střet zájmů nevidí, protože Andrej Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu a není tak koncovým vlastníkem. Reportérům ČT se podařilo zjistit, že pracují s informačním systémem, ve kterém je premiér označen přímo za jednoho z konečných vlastníků firmy. Více v reportáži Jany Neumannové.