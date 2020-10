Státní komise schválila výsledky voleb, od úterý je půjde deset dní zpochybnit

Místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová uvedla, že po sečtení ještě požádaly o opravu odeslaných dat okrskové komise z obcí Braníškov a Doubravník. „Jednalo se pouze o změnu preferenčních hlasů. Tato změna neměla žádný dopad na změnu mandátů,“ uvedla.

Petr Vokáč dodal, že policie stále prošetřuje podezření na kupčení s hlasy, které se vyskytlo již v pátek. „My jsme tu skutečnost vzali na vědomí, je to jev, který se odehrává při většině druhů voleb. Ale protože je to v šetření policie, tak do toho ministerstvo vnitra nijak nevstupuje,“ řekl.

ANO vyhrálo, v některých krajích ale není v centru povolebního dění

V krajských volbách zvítězilo z hlediska celkového počtu hlasů i počtu vítězství v jednotlivých regionech vládní ANO. Nejvyšší počet hlasů získalo v deseti krajích. Tři vítězství slavili Starostové – v jednom případě samotní STAN, v jednom v koalici s ODS a v jednom jejich sesterští Starostové pro Liberecký kraj. Ve Zlínském, Jihočeském či Plzeňském kraji byly výsledky velmi těsné, ANO zvítězilo o několik desetin procenta, naopak v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji bylo jeho vítězství velmi dominantní s náskokem více než deseti procentních bodů.