O olomoucké křeslo v Senátu se utkají starostové Ošťádal (STAN) a Zahradníček (ANO)

V prvním kole senátních voleb zvítězil Marek Ošťádal, který dostal 26,6 procenta hlasů, druhý skončil Jan Zahradníček s 22,4 procenta. Sám Ošťádal uvedl, že úspěch neočekával, za favority považoval zábřežského starostu Františka Johna nebo starostu Uničova Radka Vincoura.

Oba postupující kandidáti se navzájem označují za kamarády. „Domluvili jsme se, že až to skončí, zajdeme na pivo. Nebude to žádný bratrovražedný boj, vyhraje ten, koho si lidé vyberou,“ uvedl Ošťádal.

Jan Zahradníček na rozdíl od něj postoupil do druhého kola již podruhé. V roce 2014 jej porazila dosavadní senátorka Alena Šromová (KDU-ČSL), která však již nekandidovala. „Zůstávají mimo hru kandidáti, kteří neuspěli, a jejich voliči. Máme oba týden na to, abychom je přesvědčili, že jsme ti praví. Komu se to podaří líp, ten uspěje,“ řekl Zahradníček k nynějším volbám.

František John, který v prvním kole získal 18,5 procenta, ani Radek Vincour, jenž obdržel 17,9 procenta hlasů, nechtějí žádného z postupujících kandidátů podpořit. „Jsou to kolegové, kteří jsou blízko, nechci ani jednoho zvýhodňovat. Oběma přeji úspěch v druhém kole a rozhodnout musejí voliči,“ řekl uničovský starosta. Podotkl, že konečné výsledky jsou překvapením, „skokan“ starosta Nákla to podle něj uhrál úžasně.