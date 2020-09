Spolupráce s povstalci na Ukrajině byla účastí ve zločinecké skupině, nikoli terorismem, rozhodl soud. Bělorus dostal 4,5 roku

Kdyby byl pražský městský soud přistoupil na argumentaci žalobce, měl by poslat Alexeje Fadějeva do vězení nejméně na dvanáct let. Nakonec však stanovil trest zhruba třetinový – 4,5 roku. Fadějeva, který se sám považoval za nevinného, nepravomocně potrestal za účast na zločinecké skupině.

Sám obžalovaný přiznal, že na Ukrajině byl, ale odmítl, že by se aktivně zapojil do bojů a podle soudu se obžalobě nepodařilo prokázat, že by tomu tak nebylo. Fadějev podle soudkyně Lenky Cihlářové vykonával maximálně pomocné práce, jako například hlídkování.