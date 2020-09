V Česku přibývá dobročinných závětí. Podporují seniory, děti i zvířata

Například majitel domu na pražském Žižkově odkázal majetek už za svého života Člověku v tísni. Jde o největší dar, jaký tato nezisková organizace dostala. „Nájemníky jsme tam nechali, o dům se dobře staráme a z toho nájmu platíme pomoc doma nebo ve světě. Některé dárce známe, s jednou paní se vídám už jedenáct let,“ popisuje vedoucí fundraisingu Člověka v tísni Tomáš Vyhnálek.

Podobně odkázali lidé jmenované organizaci v posledních pěti letech majetek za více než 10 milionů korun. Organizace se o tom většinou dozví až od notáře. Nedávno takovou dobročinnou závěť sepsal podnikatel Martin Hausenblas. „Já jsem si říkal, že když odkážu kus nadaci, může i po mojí smrti dělat něco pořádného a vracet to společnosti,“ komentoval své rozhodnutí.

Odhadem až 300 milionů korun připadne rovným dílem Ústecké komunitní nadaci a Nadaci Via. „Oni ve vašem odkazu mohou pokračovat. Tak jsme si řekli, co kdybychom získali dalších dvacet lidí z Česka, kteří to udělají také,“ dodává Hausenblas.

Milada Váňová zase ve své závěti myslí na psy bezdomovců a děti v Armádě spásy. „Peněz si nesmírně vážím a taky chci, aby každá koruna někde pomohla,“ zdůvodňuje.

Každý dar je vzácný

Lidé darováním často navazují na svoji dlouhodobou dobročinnost. Jiní se tak zase vyhýbají sporům v rodině. Přestože závěti uzavírá stále víc a víc lidí, ve srovnání se zahraničím je to stále málo. „Když se to rozhodnete otevřít před svojí rodinou, tak ne vždycky je to pro ně lehké,“ vysvětluje ředitel koalice Za snadné dárcovství Jan Gregor.