Přibývá lidí, kteří sepisují svou poslední vůli. Někdy myslí i na charitu

V domově Radost v Merklíně probíhá už několik měsíců postupná rekonstrukce – z části i díky penězům, které Diakonie dostala jako dar v závěti. „Rekonstrukce je velmi náročná, peníze nám tam chyběly a vlastně v tu chvíli přišel telefonát od notáře, což nám způsobilo velkou radost,“ vysvětluje Zdeňka Sobotová, která v rámci Diakonie Českobratrské církve evangelické pečuje o dárce.

Organizace většinou dopředu netuší, že jim někdo chce něco odkázat. Například Nadace Olgy Havlové dostane takový nečekaný dar i třikrát ročně. Někdy je v závěti uvedeno i to, na co mají peníze sloužit. „Pokud dárce toto přání nevysloví, my vždycky peníze použijeme na pomoc seniorům – na sociální služby a taky na paliativní péči,“ říká ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové Monika Granja.

Počty lidí, kteří sepíší závěť, sice rostou – vloni jich bylo už téměř dvaadvacet tisíc – přesto nejde v porovnání se zahraničím o vysoká čísla. Navíc závětí, ve kterých lidé myslí na dobročinnost, je jen nepatrně. Podle odhadů je v Česku jedno až dvě promile úmrtí s dobročinnou závětí. Například ve Velké Británii je to až šest procent.