Soud začal projednávat zřícení Trojské lávky. Praha chce od obžalovaných 8,2 milionu

Hlavní město Praha po nich žádá 8,2 milionu korun, které vynaložila na odstranění zřícené konstrukce. Pojišťovny chtějí 2,4 milionu a dva ze zraněných požadují dohromady 206 tisíc korun jako náhradu nemajetkové újmy.

„Nejsem si vědom žádné nedbalosti ve své činnosti,“ vypověděl u Obvodního soudu pro Prahu 7 Semecký, který u TSK začal pracovat v roce 1963. „Po dobu mé funkce byla na předmětné lávce provedena řada prohlídek. Při zátěžových zkouškách nebyly zjištěny výrazné odchylky od projektovaného stavu,“ uvedl.

Doplnil, že v roce 2016 opakovaně vyzýval investiční úsek TSK, aby zajistil přípravu na výměnu lávky za novou, a to do dvou let od této urgence. Nařídit uzavření lávky podle něj nebylo v jeho pravomoci.

„Pokud bych měl v ruce něco, co naznačuje, že je ji potřeba uzavřít, bylo mou povinností vyzvat příslušný orgán státní správy, aby lávku uzavřel nebo učinil příslušná opatření,“ řekl. Dodal, že žádné takové indicie však neměl.